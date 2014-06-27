Необхідно використовувати будь-яку можливість для припинення конфлікту - Порошенко

Про це президент України заявив в ексклюзивному інтерв'ю з Крістін Аманпур на телеканалі CNN у Брюсселі.

"Я налаштований оптимістично, і я думаю, що протягом декількох тижнів або місяців, ми побачимо встановлення миру", - цитує його ТСН.

Крім того, він зазначив, що готовий використовувати будь-яку можливість для мирних переговорів зовсім не через слабкість, відсутності патріотизму або нездатності захистити свою країну.

На думку Порошенка, для продовження режиму перемир'я необхідно, щоб на переговорах був досягнутий якийсь прогрес, адже сторони конфлікту повинні проявити зацікавленість у продовженні контактів.

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"Я хочу, щоб у моїй країні був мир. Ми готові захищати свою країну, але необхідно використовувати будь-яку можливість для того, щоб припинити конфлікт", - сказав Порошенко.

При цьому Порошенко заявив, що поки не прийняв рішення з продовження перемир'я на Сході країни та пообіцяв зробити це в п'ятницю.