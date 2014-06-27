Невизнана Південна Осетія визнала Донецьку народну республіку

Відповідний указ оприлюднений сьогодні на офіційному сайті президента Південної Осетії Леоніда Тібілова.

Читайте такожУкраїна, НАТО, Євросоюз і Грузія не визнають вибори в Південній Осетії

"Враховуючи волевиявлення народу і звернення Верховної Ради Донецької народної республіки до президента республіки Південна Осетія про визнання суверенітету Донецької народної республіки, підтримане парламентом республіки Південна Осетія, постановляю визнати Донецьку народну республіку в якості суверенної незалежної держави", - говориться в указі.

Також президент Південної Осетії доручив міністерству закордонних справ провести переговори щодо встановлення дипломатичних відносин з ДНР.

Нагадаємо, раніше Південна Осетія вже визнала незалежність самопроголошеної Луганської народної республіки.