Невизнана Південна Осетія визнала Донецьку народну республіку
Невизнана республіка Південна Осетія визнала незалежність самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР).
Відповідний указ оприлюднений сьогодні на офіційному сайті президента Південної Осетії Леоніда Тібілова.
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"Враховуючи волевиявлення народу і звернення Верховної Ради Донецької народної республіки до президента республіки Південна Осетія про визнання суверенітету Донецької народної республіки, підтримане парламентом республіки Південна Осетія, постановляю визнати Донецьку народну республіку в якості суверенної незалежної держави", - говориться в указі.
Також президент Південної Осетії доручив міністерству закордонних справ провести переговори щодо встановлення дипломатичних відносин з ДНР.
Нагадаємо, раніше Південна Осетія вже визнала незалежність самопроголошеної Луганської народної республіки.