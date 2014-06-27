Російські ЗМІ: лідер терористів обіцяє припинити вогонь до 30 червня

Про це заявив лідер терористів самопроголошеної ДНР Олександр Бородай після консультацій у Донецьку з деескалації ситуації на сході України, повідомляє РИА Новости.

«Нам стало відомо, що Порошенко вирішив припинити вогонь до 30-го числа, ми, зі свого боку, припиняємо вогонь на цей же термін», - заявив Бородай.

Також стало відомо, що терористи відмовилися звільняти пункти пропуску на кордоні з Росією.

Читайте такожТерористи підірвали залізничний міст в Луганській областіБородай повідомив, що однією з вимог Києва, яке підтримав Євросоюз, було звільнення пунктів пропуску Ізварине та Должанський.

"Від цієї пропозиції ми відмовилися", - заявив представник терористів Бородай

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що рішення про подальші кроки з питання про режим припинення вогню на сході України прийме після повернення в п'ятницю до Києва з Брюсселя.

У п'ятницю ввечері закінчується термін перемир'я, про яке раніше в односторонньому порядку заявила Україна.