Порошенко: Рішення щодо режиму припинення вогню буде прийняте сьогодні

Про це Президент Петро Порошенко заявив під час прес-конференції у Брюсселі, повідомляється на сайті Президента.

«Я прийму рішення після повернення в Україну. Після проведення консультацій з Міністром оборони, командувачем Національної гвардії, Міністром внутрішніх справ, начальником Генерального штабу та іншими членами Ради національної безпеки та оборони», - зазначив Глава держави.

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Водночас, Петро Порошенко додав, що рішення буде ухвалене сьогодні. «Оскільки дія режиму припинення вогню закінчується о 22:00, то, безумовно, я прийматиму це рішення сьогодні», - констатував Президент.