Порошенко: Рішення щодо режиму припинення вогню буде прийняте сьогодні
14:47, 27 червня 2014Політика
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Рішення щодо продовження чи припинення дії режиму одностороннього припинення вогню – буде ухвалене після консультацій з силовиками.
Президент Петро Порошенко
Про це Президент Петро Порошенко заявив під час прес-конференції у Брюсселі, повідомляється на сайті Президента.
«Я прийму рішення після повернення в Україну. Після проведення консультацій з Міністром оборони, командувачем Національної гвардії, Міністром внутрішніх справ, начальником Генерального штабу та іншими членами Ради національної безпеки та оборони», - зазначив Глава держави.
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Водночас, Петро Порошенко додав, що рішення буде ухвалене сьогодні. «Оскільки дія режиму припинення вогню закінчується о 22:00, то, безумовно, я прийматиму це рішення сьогодні», - констатував Президент.
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