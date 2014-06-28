ВР планує наступного тижня ратифікувати угоду про ЗВТ - депутат

Про це в ефірі програми "Шустер LIVE" заявив глава парламентської фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, пише Gazeta.ua.

Зокрема, коментуючи вчорашнє підписання угоди про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі, Соболєв зазначив, що таким чином для України почалася нова історія.

"Але в списку Штефана Фюле, складеному ще коли Янукович готовий був підписувати угоду і відмовився після розмови з Путіним, є вимога до України, яка досі не виконана", - додав політик.

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Він уточнив, що йдеться про прийняття закону "Про прокуратуру".

"Символічно, що ми разом з ратифікацією цієї угоди наступного тижня приймемо закон "Про прокуратуру". Це потрібно зробити, щоб діяла угода", - пояснив Соболєв.

Нагадаємо, 27 червня в Брюсселі президент України Петро Порошенко підписав економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи створення зони вільної торгівлі. Український парламент загалом має два місяці для її ратифікації.