Україна сьогодні відзначає День Конституції

Це державне свято щорічно відзначається на честь ухвалення Конституції незалежної України. Основний Закон Держави Україна був ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття.

Чинна Конституція України складається з 15 розділів. 161 стаття зібрана у 14 розділів, а XV розділ містить 16 перехідних положень. Тексту Конституції передує Преамбула.

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Перша українська Конституція була створена Гетьманом Війська Запорозького Пилипом Орликом у 1710 році. Вона вважається першою українською Конституцією, а також однією із перших конституцій у Європі. Документ було складено давньоукраїнською мовою та латиною. Латиномовна копія Конституції Пилипа Орлика ХVIII століття зберігається в Національному архіві Швеції, україномовна - у Російському державному архіві.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2010 року Конституційний Суд України скасував конституційну реформу 2004 року, повернувши чинність положень Основного Закону, схваленого парламентом 1996 року. Таким чином, Україна повернулася до президентсько-парламентської форми правління.

21 лютого 2014 року Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила закон про повернення і дію Конституції 2004 року.

26 червня президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект змін до Конституції, який передбачає децентралізацію влади в Україні та є одним із ключових пунктів його мирного плану для Донбасу. Він сподівається, що Верховна Рада ухвалить зміни до Конституції в першому читанні на пленарному тижні, який розпочнеться 1 липня.

Того ж дня голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо запевнив, що у Венеціанській комісії готові вже найближчим часом розглянути проект змін до Основного Закону України, запропонований Порошенком, і надати попередні висновки.