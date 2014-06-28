Кернес привітав харків'ян із Днем Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистостях взяли представники обласної, міської влади, а також керівники обласних управлінь силових структур, представники громадських організацій та духовенства, депутати всіх рівнів, учні, студенти.

У свою чергу прес-служба Харківської міської ради розповсюдила вітання мера міста Геннадія Кернеса до Дня Конституції України. Міський голова висловив переконання, що Конституція України об’єднує громадян і забезпечує справа та свободи.

«Сердечно вітаю вас з 18-ою річницею прийняття Конституції України. Основний Закон заклав фундамент для того, щоб зробити нашу країну сильною і процвітаючою, а її народ - впевненим у своїх свободах та правах. Конституція об`єднує нас, робить не просто співгромадянами, а нацією, українцями. Нинішнє 28 червня - особливе. У день повноліття Конституції Україна підписала економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС, що дає народу країни віру в перспективне майбутнє держави та утвердження демократії», - цитує прес-служба слова Кернеса.