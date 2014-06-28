У Донецьку викрали з військової кафедри техуніверситету навчальну зброю

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міськуправління міліції.

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У Ворошиловському районі під загрозою застосування фізичного насильства невідомі викрали з військової кафедри Донецького національного технічного університету навчальну стрілецьку зброю і засоби зв'язку.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу ("розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.