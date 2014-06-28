Терористи звільнили спостерігачів ОБСЄ в Луганській області

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про звільнення чотирьох її спостерігачів, захоплених терористами в Луганській області наприкінці травня.

Про це йдеться в повідомленні ОБСЄ, розповсюдженому в суботу.

Після прибуття в Донецьк із Луганської області, де вони перебували в полоні, констатовано, що звільнені знаходяться в хорошому стані. Серед них - громадяни Німеччини, Нідерландів, Російської Федерації та Іспанії.

Головний спостерігач, посол Ертугрул Аракан привітав іх зі звільненням. “З великим полегшенням і щастям ми вітаємо новину про звільнення наших колег після місяця полону. Їх сім'ї, друзі і колеги чекають на них. Ми високо цінуємо зусилля всіх сторін, докладені для їх звільнення", - сказав він.

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Занньєр у свою чергу зазначив, що "вся родина ОБСЄ вітає безпечне і довгоочікуване звільнення наших спостерігачів". "Вони зголосилися допомогти Україні в критичний момент її історії. Ми пишаємося своїм внеском і захоплюємося їхньою мужністю перед обличчям дуже важких обставин. Спеціальна моніторингова місія зіграла важливу роль у ході поточної кризи. Я вважаю, що продовження роботи місії життєво важливо для відновлення миру і стабільності на всій території України", - заявив Занньєр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ОБСЄ втратила контакт з двома групами спостерігачів Спеціальної моніторингової місії загальною чисельністю 8 осіб, які працювали в Донецькій і Луганській областях.

Читайте такожМЗС Німеччини: у влади України немає аргументів для продовження режиму перемир'яНа початку червня представник терористичної організації "Донецька народна республіка" Андрій Пургін заявив, що спостерігачів утримують в Сєвєродонецьку, і зауважив, що їхня присутність є гарантією, що в місті не вестимуться бойові дії.

СБУ повідомляла про причетність до викрадення спостерігачів "казацких" структур, які підтримують терористів на Донбасі.

20 червня представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків заявив, що люди, які захопили дві групи спостерігачів, не висунули жодних вимог.

27 червня терористи відпустили чотирьох спостерігачів ОБСЄ, яких вони захопили в Донецькій області.