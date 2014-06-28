ОБСЄ сподівається на звільнення другої групи спостерігачів на Донбасі

20:52, 28 червня 2014
Політика
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У місії ОБСЄ сподіваються на якнайшвидше звільнення другої групи спостерігачів, викраденої в Луганській області.

ОБСЕ надеется на скорейшее освобождение своих наблюдателей / фото УНИАН

Спостерігачі досі перебувають у полоні проросійських бойовиків, передає ТСН.uа.

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Напередодні повідомлялося, що терористи звільнили 4 спостерігачів ОБСЄпісля 32 днів полону.

Перша група спостерігачів місії зникла 26 травня в Донецькій області. До її складу входили громадяни Швейцарії, Естонії, Туреччини та Данії. З другою групою з чотирьох осіб зв'язок було втрачено 29 травняв Луганській області.

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