ОБСЄ сподівається на звільнення другої групи спостерігачів на Донбасі

Спостерігачі досі перебувають у полоні проросійських бойовиків, передає ТСН.uа.

Читайте такожРПЦ повідомляє, що спостерігачів ОБСЄ звільнили на прохання Патріарха Кирила

Напередодні повідомлялося, що терористи звільнили 4 спостерігачів ОБСЄпісля 32 днів полону.

Перша група спостерігачів місії зникла 26 травня в Донецькій області. До її складу входили громадяни Швейцарії, Естонії, Туреччини та Данії. З другою групою з чотирьох осіб зв'язок було втрачено 29 травняв Луганській області.