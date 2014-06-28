ОБСЄ сподівається на звільнення другої групи спостерігачів на Донбасі
20:52, 28 червня 2014Політика
0 0
У місії ОБСЄ сподіваються на якнайшвидше звільнення другої групи спостерігачів, викраденої в Луганській області.
ОБСЄ сподівається на швидке звільнення своїх спостерігачів / фото УНІАН
Спостерігачі досі перебувають у полоні проросійських бойовиків, передає ТСН.uа.
Читайте такожРПЦ повідомляє, що спостерігачів ОБСЄ звільнили на прохання Патріарха Кирила
Напередодні повідомлялося, що терористи звільнили 4 спостерігачів ОБСЄпісля 32 днів полону.
Перша група спостерігачів місії зникла 26 травня в Донецькій області. До її складу входили громадяни Швейцарії, Естонії, Туреччини та Данії. З другою групою з чотирьох осіб зв'язок було втрачено 29 травняв Луганській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter