Терористи обстріляли опорний пункт сил АТО в Донецькій області - Тимчук

Терористи здійснили обстріл опорного пункту сил АТО біля населеного пункту Тарани (Донецька область, Шахтарський район).

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook з посиланням на оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

За оперативними даними, обстріл здійснено зі стрілецької зброї та мінометів. Втрат серед українських силовиків немає.

Раніше терористи вчинили напад на колону тилового забезпечення сил АТО. 2 військовослужбовців загинули, 8 поранені.

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