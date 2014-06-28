Обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою

У повідомленні Міністерства оборони йдеться про те, що зусилля силових структур, учасників АТО, зосереджувались на ізоляції визначених районів, несенні служби на блокпостах, проведенні дій щодо вивільнення території та населених пунктів від бойовиків, прикритті державного кордону в східних областях держави.

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"Не зважаючи на мирні ініціативи керівництва України та одностороннє припинення вогню, обстановка в східних регіонах країни залишається загостреною. Не дивлячись на оголошене перемир’я, бойовики ігнорують мирний план врегулювання ситуації на сході України, продовжуючи напади на сили АТО", - підкреслюється в повідомленні.

Протягом доби незаконні збройні формування скоїли 7 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів збройних сил в районі населених пунктів Слов’янськ, Червонопартизанськ, Дмитрівка, Краматорськ. Підрозділом збройних сил відновлено контроль над блокпостом №1 поблизу Слов’янська.

"Бойовиками проведений обстріл зі стрілецької зброї силовиків, дислокованих на аеродромі в Краматорську. Обстріл вівся з мінометів із південної частини передмістя Краматорська. Втрат серед військовослужбовців немає", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Обстріляний з мінометів опорний пункт сил АТО в районі села Дубровка в Донецькій області. Під час обстрілу терористи випустили 7 мін у бік газорозподільної станції, яка знаходиться в даному районі. Втрат серед сил АТО немає.

Також, проведено мінометний обстріл опорного пункту сил АТО поблизу села Крива Лука Донецької області. Обстріл вівся з боку населеного пункту Ніколаєвка. Втрат серед українських військовослужбовців немає.