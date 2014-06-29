За добу на сході України загинули п`ятеро українських військових – ЗМІ
11:30, 29 червня 2014Політика
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За останню добу на сході України загинули п`ятеро вояків української армії і ще щонайменше сімнадцятеро зазнали поранень, передає «5 канал» із посиланням на речника штабу Антитерористичної операції Олексія Дмитрашківського.
REUTERS
За даними «5 каналу», цієї ночі терористи, нехтуючи перемир`ям, до десятка разів обстрілювали блокпости української армії.
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«Бойовики кілька разів із мінометної зброї обстріляли блокпост поблизу Слов`янська, у наслідок бою загинуло троє українських військових, ще четверо отримали поранення. Згодом бойовики здійснили підступний напад на колону тилового забезпечення на Луганщині. У ході бою двоє військовослужбовців ЗСУ загинуло, а вісім отримали поранення», - зазначив речник АТО.
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