У Донецьку терористи захопили військову частину - ЗМІ
12:19, 29 червня 2014Політика
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У Донецьку так звана "Народна армія Донбасу" захопила військову частину.
REUTERS
У Донецьку представники самопроголошеної "Донецької народної республіки" захопили військову частину №А-1402, передає кореспондент РБК-Україна.
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За його словами, захоплення проводив спецпідрозділ так званої "Народної армії Донбасу".
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