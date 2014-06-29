У Донецьку терористи захопили військову частину - ЗМІ

12:19, 29 червня 2014
Політика
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У Донецьку так звана "Народна армія Донбасу" захопила військову частину.

REUTERS

У Донецьку представники самопроголошеної "Донецької народної республіки" захопили військову частину №А-1402, передає кореспондент РБК-Україна.

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За його словами, захоплення проводив спецпідрозділ так званої "Народної армії Донбасу".

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