Ватажки терористів Гіркін і Губарєв проти консультацій і не визнають перемир'я

Про це на своїй сторінці у "Facebook" сьогодні написав Губарєв, кооментуючи друге засідання групи з вирішення конфлікту в Донбасі.

"Я на тлі цих подій не бачу сенсу в консультаціях. Донбас - серце Росії! Так було, так має бути і так буде", - написав лідер терористів.

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Також Губарєв цитує російського диверсанта Стрєлкова-Гіркіна, який керує бойовиками у Словянську: "...Перемир'я за таких умов дотримуватися ми не будемо. Наші умови незмінні - відведення військ на 10 км мінімум, припинення артилерійських обстрілів, розблокування шляхів сполучення" - написав Губарєв.

Як повідомляв УНІАН, лідер терористів самопроголошеної ДНР Олександр Бородай після консультацій у Донецьку з деескалації ситуації на сході України заявив про припинення вогню до 30 червня.

«Нам стало відомо, що Порошенко вирішив припинити вогонь до 30-го числа, ми, зі свого боку, припиняємо вогонь на цей же термін», - заявив Бородай.