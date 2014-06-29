У Донецьку спокійно, ніч пройшла без пригод - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

Станом на сьогоднішній ранок «у Донецьку спокійно, а ніч із 28 на 29 червня пройшла без пригод».

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Усі комунальні служби працюють у звичайному режимі. Водопостачання не викликає побоювань, зазначили в міськраді. І пояснили, що канал «Сіверський Донець - Донбас» продовжує наповнюватися водою, працюють насосні агрегати трьох підйомів, і для подальшого підвищення продуктивності каналу й насосної станції першого підйому співробітники КП «Компанія «Вода Донбасу» займаються облаштуванням додаткової перемички між другою й третьою нитками водоводів діаметром 1400 мм».

Обмеження для руху транспорту зберігається по периметру Донецького аеропорту, виїзди з міста відкриті, зазначається в повідомленні.