У Донецькій міськраді зазначають, що місто живе спокійним, розміреним життям

Про це йдеться в повідомленні Донецької міськради, розміщеному на його офіційному сайті.

«У Донецьку субота, 28 червня. Україна відзначає День Конституції. Місто живе спокійним, розміреним життям», - говориться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що в Донецьку «працює громадський транспорт, комунальні підприємства і, якщо й виникають збої в системі життєзабезпечення, вони несистемного характеру; вулиці міста щедро прикрашені квітковими клумбами і композиціями».

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Керівництво міськради також привітало жителів Донецька з Днем Конституції.