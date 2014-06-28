У Донецькій міськраді зазначають, що місто живе спокійним, розміреним життям
15:09, 28 червня 2014Суспільство
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У Донецькій міськраді зазначають, що сьогодні «місто живе спокійним, розміреним життям» і вітають жителів з Днем Конституції України.
У Донецьку спокійно / УНІАН
Про це йдеться в повідомленні Донецької міськради, розміщеному на його офіційному сайті.
«У Донецьку субота, 28 червня. Україна відзначає День Конституції. Місто живе спокійним, розміреним життям», - говориться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що в Донецьку «працює громадський транспорт, комунальні підприємства і, якщо й виникають збої в системі життєзабезпечення, вони несистемного характеру; вулиці міста щедро прикрашені квітковими клумбами і композиціями».
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Керівництво міськради також привітало жителів Донецька з Днем Конституції.
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