Терористи захопили Донецький завод хімічних виробів, планують виробляти гранати
13:31, 29 червня 2014Політика
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Вчора терористи захопили Донецький завод хімічних виробів, на якому вони планують розпочати виробництво ручних осколкових гранат.
Донецький завод хімічних виробів / Википедия
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.
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«Учора терористи захопили Донецький завод хімічних виробів. На ньому терористи планують розпочати виробництво ручних осколкових гранат», - сказав Лисенко.
За його словами, завод спеціалізується на виробництві добрив, і має в наявності необхідну хімічну сировину для виробництва таких гранат.
Стосовно наявності працівників заводу у заручниках терористів, речник РНБО повідомив, що не має такої інформації.
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