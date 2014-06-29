Терористи захопили Донецький завод хімічних виробів, планують виробляти гранати

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

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«Учора терористи захопили Донецький завод хімічних виробів. На ньому терористи планують розпочати виробництво ручних осколкових гранат», - сказав Лисенко.

За його словами, завод спеціалізується на виробництві добрив, і має в наявності необхідну хімічну сировину для виробництва таких гранат.

Стосовно наявності працівників заводу у заручниках терористів, речник РНБО повідомив, що не має такої інформації.