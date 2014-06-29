На Херсонщині на блокпосту росіян з боку Криму з`явилась установка "Град" - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

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«За даним Держприкордонслужби, на українсько-російському кордоні в районі села Стрілкове Генічеського району Херсонської області на блокпосту РФ додатково з`явилася залпова установка “Град”. Також на позиції є ПЗРК та гармата», - сказав Лисенко.

За його словами, за останню добу спостерігається зосередження військової техніки на кордоні України та адміністративному кордоні АР Крим, та були спроби блокувати дії прикордонних підрозділів.