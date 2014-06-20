В Україну увійшли не менше трьох "Градів" - Тимчук
04:35, 20 червня 2014Політика
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Через прикордонний пункт пропуску "Довжанський" з Росії в Україну продовжує йти потік найманців і зброї.
В Україну увійшли не менше трьох "Градів" / facebook.com/butusov.yuriy
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
"Через прикордонний пункт пропуску "Довжанський" з Росії в Україну продовжує йти потік найманців і зброї. Сьогодні зайшла чергова колона техніки, якою було ідентифіковано не менше трьох РСЗВ "Град", - написав він.
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