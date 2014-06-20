В Україну увійшли не менше трьох "Градів" - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Через прикордонний пункт пропуску "Довжанський" з Росії в Україну продовжує йти потік найманців і зброї. Сьогодні зайшла чергова колона техніки, якою було ідентифіковано не менше трьох РСЗВ "Град", - написав він.