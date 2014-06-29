На Майдані попередили, що сьогоднішнє віче може стати "останньою мирною акцією"

На п'ятому віче на Майдані зібралося кілька тисяч людей, які підтримали звернення до президента України про припинення перемир'я, повідомляє Українська правда.

Активісти зі сцени зачитали вимоги, які вже передали в Адміністрацію президента.

Крім припинення перемир'я вони стосуються запровадження в Україні воєнного стану, забезпечення військових необхідною зброєю для знищення терористів, вимоги від країн ЄС та США ввести 3 етап санкцій по відношенню до Росії.

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Перед зачитанням звернення, активісти сотень Майдану попередили президента України Петра Порошенка, що ця недільна акція може стати останньою мирною, оскільки він повинен прислухатися до справжнього носія влади - народу України.

Крім того, командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко, виступаючи зі сцени, розповів, що українські військові знаходяться в жахливому становищі, так як кошти, які спрямовані урядом на їх забезпечення, та які не потрапляють до адресата.