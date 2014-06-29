На Майдані Незалежності проходить п'яте громадське віче (онлайн-трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, на площі й прилеглих вулицях зібралося кілька тисяч людей. Активісти й організатори обговорюють підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і продовження перемир'я на сході України.

Присутні вітають виступаючих із сцени сотників Майдану і представників батальйонів «Азов» і «Донбас», які закликають керівництво Антитерористичної операції взятися до активних дій на сході України, схвальними вигуками й оплесками.

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«Називатимемо речі своїми іменами. На Донбасі не АТО, а повноцінна війна», - сказав, виступаючи зі сцени Майдану, сотник другої сотні. Він розповів, як учора в черговий раз був присутній на похоронах одного зі своїх товаришів, який загинув на сході, й закликав президента України Петра Порошенка і секретаря РНБО Андрія Парубія взятися до активних дій. «Якщо ви не знайдете в собі сил управляти цими процесами, ми самі станемо цими силами», - сказав він, звертаючись до керівництва АТО.

Присутній на віче представник Нацгвардії закликав громадян не вірити, що Європа повинна вирішити проблеми України, оскільки це справа кожного з українців. «Донбас – за Україну. Не вірте, що Донбас – проблемний регіон. Якщо ми здамо Донбас, то завтра проблемними можуть назвати Дніпропетровськ, Київ. Ми не повинні віддавати ні п'яді своєї землі», - сказав він, і підкреслив, що президент може при ухваленні рішень керуватися тими або іншими політичними та економічними міркуваннями, але не може ігнорувати думку народу України. «Ми, як виборці, повинні підказувати, які рішення приймати», - додав він.