"Стрєлок" з терористами пройшли Слов'янськом з іконами (фото)

У Слов'янську Донецької області бойовики вільно почуваються в місті. Так, у соцмережах з'явились фотографії бойовиків з батальйону "Слов'янськ", пише ТСН.

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Вони пройшлись ходою містом до однієї з церков на чолі із своїм лідером Ігорем Гіркіним, який більше відомим як "Стрєлок". Як видно на фото, бійці тримали у руках прапор свого бандформування і хоругву з зображенням Христа. На ній був також надпис "За віру. За царя. За святу триєдину Русь".

Можливо, світлини були зроблені з церемонії посвячення в бойовики. При цьому вона проходила у церкві. Також на зборищі був присутній священик.