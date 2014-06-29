"Стрєлок" з терористами пройшли Слов'янськом з іконами (фото)
19:50, 29 червня 2014Політика
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"Стрєлок" зі своїми бойовиками пройшовся Слов'янськом та зі священиком перед іконами "посвячував" у бойовики.
Терористи ходять Слов'янськом / @euromaidan
У Слов'янську Донецької області бойовики вільно почуваються в місті. Так, у соцмережах з'явились фотографії бойовиків з батальйону "Слов'янськ", пише ТСН.
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Вони пройшлись ходою містом до однієї з церков на чолі із своїм лідером Ігорем Гіркіним, який більше відомим як "Стрєлок". Як видно на фото, бійці тримали у руках прапор свого бандформування і хоругву з зображенням Христа. На ній був також надпис "За віру. За царя. За святу триєдину Русь".
Можливо, світлини були зроблені з церемонії посвячення в бойовики. При цьому вона проходила у церкві. Також на зборищі був присутній священик.
Можливо, це "посвячення" у терористи / @euromaidan
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