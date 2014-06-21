У Слов'янську залишаються близько 40 000 жителів - ЗМІ

Про це на круглому столі в Торгово-промисловій палаті України заявив голова правління ПАТ "Донецькоблгаз" Микола Масс, повідомляють Новини Донбасу.

"У Слов'янську ще проживає близько 40 тисяч людей за нашими, газовиків, підрахунками із 120 тисяч. Зупинити газопостачання ми не можемо", - сказав Масс.

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За його словами, робота підприємства ускладнилася у зв'язку із проведенням антитерористичної операції.

На підприємстві прогнозують зростання заборгованості за спожитий газ через те, що багато людей змушені були покинути свої домівки і не скоро повернуться.