Глазьєв пропонує ЄС виключити Донбас з дії Угоди про асоціацію

Радник президента РФ Сергій Глазьєв вважає, що Росія не повинна визнавати Угоду про асоціацію Україна-ЄС, а також пропонує Євросоюзу виключити Донбас з дії цього документа.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Глазьєв заявив сьогодні на засіданні Інтеграційного клубу при голові Ради федерації РФ.

"Ми могли б поставити питання про сумнівність Угоди про асоціацію України з ЄС. Ця угода була підписана президентом, легітимність якого сумнівна. По-друге, одна чверть, точніше, два найбільших регіони України висловили чітке небажання жити в асоціації з ЄС (частина Луганської і Донецької областей захоплені терористами, яких Росія забезпечує зброєю, військовою технікою і бойовиками, - УНІАН). Виникає питання: що ж робити з Донбасом?", - сказав Глазьєв.

"Чи можемо ми з ЄС домовитися про те, що якщо частина України не хоче жити в асоціації з Брюсселем і виконувати його директиви, чи можемо цій частині України, яка бажає жити з нами в Митному союзі, дати юридично таку можливість?", - відзначив він.

За словами Глазьєва, прецеденти у світі є, зокрема у самому Євросоюзі, де Данія є членом ЄС, а частина її території - Гренландія - до ЄС не належить.

Читайте такожСША почали пошук дорогих активів росіян, проти яких запровадили санкції - ЗМІ"Якщо говорити про цивілізовані шляхи вирішення конфлікту, то треба розуміти, що вимога федерального устрою, який висуває більшість громадян південного сходу України (після агресії РФ проти України переважна більшість громадян України підтримують євроінтеграцію України - УНІАН), включає право на самовизначення з погляду зовнішньоекономічних інтеграційних моделей", - сказав він.

Глазьєв заявив, що Росія не повинна погоджуватися з легітимністю цієї угоди, "і треба порушувати питання про її перегляд з урахуванням наших інтересів".

"Треба обумовити можливості тих територій, які не хочуть делегувати свої повноваження Брюсселю і хочуть працювати з нами у рамках МС. Їм треба надати таку можливість", - заявив він.