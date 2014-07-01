На горі Карачун впала телевежа

На горі Карачун біля Слов'янська в результаті обстрілу терористами українських позицій впала телевишка.

. Про це в Twitter повідомляють очевидці. "На р. Карачун впала телевишка. Висота вишки 222 м. Троси перебиті мінами. Всі живі", - пише користувач INFOOPIR. Читайте такожПрезидент зупинив перемир'я на Донбасі. Повний текст звернення Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко в ніч на 1 липня скасував перемир'я і продовжив дію АТО.

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