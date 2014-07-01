На горі Карачун впала телевежа
02:11, 01 липня 2014Політика
0 0
На горі Карачун біля Слов'янська в результаті обстрілу терористами українських позицій впала телевишка.
.
На горі Карачун впала телевишка / slavdelo.dn.ua
Про це в Twitter повідомляють очевидці.
"На р. Карачун впала телевишка. Висота вишки 222 м. Троси перебиті мінами. Всі живі", - пише користувач INFOOPIR.
Читайте такожПрезидент зупинив перемир'я на Донбасі. Повний текст звернення
Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко в ніч на 1 липня скасував перемир'я і продовжив дію АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter