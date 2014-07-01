Сили АТО наносять авіаційні та артилерійські удари по терористах - Тимчук

Повсюдно наносяться авіаційні та артилерійські удари по опорних пунктах і місцях скупчення терористів, повідомляє Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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З початком активізації АТО після десятиденної паузи, що дозволила бойовикам діяти фактично безкарно, їх бойовий дух різко впав. Активність терористичних груп різко знизилася.

"За ніч ми зафіксували обстріл бойовиками-снайперами позицій АТО поблизу н.п. Тарани (Шахтарський район Донецької області). Один військовослужбовець поранений", - повідомив Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко за підсумками засідання Ради Національної Безпеки і Оборони України прийняв рішення призупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі.