Сили АТО наносять авіаційні та артилерійські удари по терористах - Тимчук
Згідно з рішенням Президента України про припинення перемир'я, сили АТО почали активні дії по знешкодженню та знищенню терористичних груп у зоні проведення операції.
Повсюдно наносяться авіаційні та артилерійські удари по опорних пунктах і місцях скупчення терористів, повідомляє Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожЗа 10 днів перемир'я терористи атакували 108 разів, загинуло 27 силовиків - МЗС
З початком активізації АТО після десятиденної паузи, що дозволила бойовикам діяти фактично безкарно, їх бойовий дух різко впав. Активність терористичних груп різко знизилася.
"За ніч ми зафіксували обстріл бойовиками-снайперами позицій АТО поблизу н.п. Тарани (Шахтарський район Донецької області). Один військовослужбовець поранений", - повідомив Тимчук.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко за підсумками засідання Ради Національної Безпеки і Оборони України прийняв рішення призупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі.