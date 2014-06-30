Терористи продовжують обстріл сил АТО - Тимчук

Про це повідомив координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук.

"Близько 18:00 знову обстріляний блок-пост на перехресті доріг на Слов'янськ та Красний Лиман. Втрат немає. О 19:20 - мінометний обстріл аеродрому в Краматорську, зайнятого силами АТО. Обстріл вівся одночасно з трьох напрямків - з півночі, заходу і півдня.Один військовослужбовець поранений. Силовики відкрили вогонь у відповідь, даних про втрати терористів немає", - повідомив Тимчук.

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"Близько 20:00 обстріляний блок-пост сил АТО поблизу сел.Стукалова Балка (Луганська область). 4 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. У відповідь був відкритий артилерійський вогонь, яким сили терористів були подавлено", - зазначив координатор ІО.

Окрім того у соцмережах приблизно з 20:00 повідомляється про обстріли у Краматорську, Красному лимані та інших містах зони АТО. Відтак зрозуміти, хто саме стріляє – неможливо, пише Українська правда.

Як відомо, до 22:00 30 червня в зоні АТО було продовжено "перемир'я" - припинення вогню в рамках "мирного плану Порошенка".

Українські силовики дотримуються його, однак терористи ДНР та ЛРН систематично ігнорують, обстрілюючи пости АТО та колони українських військ.