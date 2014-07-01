Журналістка та оператор Hromadske TV взяті в полон бойовиками ЛНР

30 червня ввечері журналістка Громадського телебачення Настя Станко та оператор були взяті в полон представниками "Луганської народної республіки", повідомляє прес-служба каналу.

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Офіційних заяв з боку представників ЛНР з приводу цього інциденту досі не лунало. За непідтвердженими даними, журналісти були незаконно затримані у Луганській області під час виконання професійних обов'язків і наразі перебувають у Луганську в підвалі однієї з будівель в центрі міста.

"Колектив Громадського телебачення дуже стурбований захопленням журналістів і закликає тих, хто утримує Настю Станко, надати інформацію про цю ситуацію, про стан їхнього здоров’я, та умови, за яких журналісти будуть відпущені на свободу", - йдеться в повідомленні.