Шуфрич: Переговори з представниками "ДНР" і "ЛНР" будуть продовжені

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер LIVE", пише Українська правда.

"Що відбувається за столом переговорів в силу того, що переговори не закінчилися, я сьогодні маю обмежену можливість сказати, про що говорять, про що сперечаються, які аргументи, які контраргументи", - сказав Шуфрич.

Однак він зазначив, що разом з лідером "Українського вибору" Віктором Медведчуком відстоюють позицію, що "єдиний можливий формат того, щоб ми йшли шляхом діалогу і компромісу, і організовували консультації з організації переговорного процесу - це Донбас у складі України".

Крім того, за словами Шуфрича, під час консультацій в п'ятницю "вдалося вирішити питання про продовження перемир'я ще на 72 години".

Депутат підкреслив, що на таке рішення вплинула інформація про те, що президент Петро Порошенко нібито в Брюсселі оголосив про продовження перемир'я на 72 години. У той же час прес-служба глави держави повідомляє, що Порошенко в п'ятницю все ще обговорює з силовиками ситуацію на Сході.

Читайте такожУ Донецьку почалася друга зустріч Кучми з Медведчуком, Шуфричем і терористами

Також, за словами Шуфрича, під час консультацій обговорювалося питання припинення вогню і допуску спостерігачів ОБСЄ на всі точки конфлікту, "де вони будуть оцінювати, чи припинила одна та інша сторона вогонь".

Сторони також обговорили можливість звільнення терористами трьох пунктів пропуску в Луганській області, проте "порозуміння в цьому питанні немає".

Крім того, Шуфрич повідомив, що в п'ятницю повинні звільнити з полону двох жителів Закарпатської області, а раніше звільнили 4 з 8 спостерігачів ОБСЄ. "Було порушене питання про звільнення ще 4 спостерігачів", - додав він.

Обговорювалося питання обміну заручниками.

Також говорилося про рішення підтримати "мирний план Порошенка".

"І тут ми теж почули позитивну відповідь, але, правда, було висловлено три умови: початок переговорів з мирного врегулювання - виведення підрозділів батальйонів територіального захисту, Нацгвардії. При цьому було рішення, що регулярні частини української армії, підрозділи МВС і СБУ, які завжди знаходилися на цих територіях і є штатними, можуть залишатися на цих територіях", - сказав Шуфрич.

"Була досягнута домовленість продовжити консультації з організації переговорного процесу з тим, щоб перейти від зупинення вогню до перемир'я, а від перемир'я до повноцінного миру", - додав він.