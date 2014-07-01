Путін зазнав поразки в Україні - Сікорський

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню Kultura Liberalna.

"У Москві розраховували, що так само, як у Криму, також в інших частинах східної та південної України вдасться отримати значну підтримку населенням дій Росії. Цей план регіональних путчів і створення маріонеткових держав на території України зазнав поразки", - сказав Сікорський.

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Він звернув увагу на те, що польські ЗМІ часто повідомляють про надзвичайно раціональну й ефективну політику Росії на тлі нібито слабкої європейської політики, та зауважив, що в Україні проект РФ не вдався. "Це не означить, що не буде чергових спроб", - визнав при цьому Радослав Сікорський.

Польський міністр нагадав, що Росія відкрито заявляла про своє бажання приєднати Україну до Євразійського економічного союзу, до якого входять Білорусь і Казахстан, та назвав приєднання України ключовою справою.

Тепер, за його словами, коли стало зрозуміло, що неможливо зробити з цілою країною, Росія намагається приєднати хоча б частину української території до свого союзу.