Сікорський: ЄС повинен сам піклуватися про свою безпеку, не розраховуючи на США

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю ВВС. "Будуть конфлікти, в яких США не будуть приймати участі, оскільки будуть зайняті справами в інших частинах світу, в деяких ситуаціях ми повинні виступити як європейці і повинні бути готові до цього", - сказав польський міністр.

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"Євросоюз є найбільшою економікою світу. Ми не можемо розраховувати на великодушність Америки і американського платника податків, щоб він вирішив наші проблеми безпеки замість нас", - зазначив він.

Радослав Сікорський також сказав, що ЄС повинен зробити висновки з поразки на Балканах у 90-х роках, і нагадав про нестабільність на південних і східних кордонах держав європейського співтовариства, зокрема, в Україні, Африці і на Близькому Сході.

У той же час він відзначив необхідність дотримання гарантій безпеки в рамках НАТО, в який входять країни Європейського Союзу і США, оскільки інакше це поставить під сумнів надійність" Альянсу.