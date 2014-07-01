Перший візит глави МЗС Італії, яка головує в ЄС, буде в Київ

Про це на своїй сторінці в "Твіттері" написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Італія з сьогоднішнього дня головує в ЄС. Перша міжнародна телефонна розмова глави МЗС Федеріки Могеріні в цій якості був зі мною, і її перший візит в Київ", - повідомив Павло Клімкін.

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Відзначимо, що 1 липня до Італії від Греції перейшло головування в Євросоюзі. Цей пост займається протягом півроку однієї з країн ЄС. Головування Італії триватиме до 31 грудня, потім її змінить Латвія.