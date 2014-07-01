В ОБСЄ обурені захопленням у полон журналістів Hromadske ТВ

Відповідна заява розповсюджена у вівторок ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Безпека журналістів є одним із стовпів свободи ЗМІ, і я вражена, коли дізналася про ще один випадок затримання представників ЗМІ на сході України", - заявила Міятович.

У цьому зв’язку вона закликала відповідальних „негайно звільнити журналістів і припинити напади і переслідування представників засобів масової інформації".

Журналісти Hromadske ТВ Анастасія Станко та оператор Ілля Безкоровайний були захопленні в полон увечері 30 червня терористами ЛНР. За повідомленнями ЗМІ, вони утримуються в Луганську.