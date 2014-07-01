В ОБСЄ обурені захопленням у полон журналістів Hromadske ТВ
14:09, 01 липня 2014Політика
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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунья Міятович обурена незаконним утриманням під вартою в Луганській області двох українських журналістів з Громадського телебачення і закликає їх негайно звільнити.
ОБСЕ закликає звільнити взятих у полон журналістів / УНІАН
Відповідна заява розповсюджена у вівторок ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
"Безпека журналістів є одним із стовпів свободи ЗМІ, і я вражена, коли дізналася про ще один випадок затримання представників ЗМІ на сході України", - заявила Міятович.
У цьому зв’язку вона закликала відповідальних „негайно звільнити журналістів і припинити напади і переслідування представників засобів масової інформації".
Журналісти Hromadske ТВ Анастасія Станко та оператор Ілля Безкоровайний були захопленні в полон увечері 30 червня терористами ЛНР. За повідомленнями ЗМІ, вони утримуються в Луганську.
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