Журналістка та оператор Hromadske TV живі, ведуться переговори щодо їх звільнення - РНБО

Керівництво Антитерористичної операції (АТО) докладає всіх зусиль для визволення з полону журналістки Громадського телебачення Анастасії Станко та оператора Іллі Безкоровайного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

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“Вони живі, перемовини продовжуються (щодо звільнення) і ми сподіваємося, що вони скоро будуть звільнені”, - сказав він.

Він також зазначив, що так само керівництвом АТО вживаються заходи для звільнення всіх інших полонених бойовиками людей.

За інформацією центру РНБО, лише за останню добу бойовики викрали 5 громадян України, зокрема у Донецьку група озброєних людей викрала чоловіка прямо на вулиці, у місті Добропілля також група озброєних людей викрала курсанта Маріупольського училища професійного підготовки працівників міліції.

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Як повідомляв УНІАН, журналістку Громадського телебачення Станко та оператора захопили в полон представники збройного проросійського угруповання «Луганська народна республіка», повідомив телеканал у ніч на вівторок.

Телеканал заявив, що, за непідтвердженими даними, журналістів незаконно затримали в Луганській області під час виконання професійних обов'язків, і вони наразі перебувають у Луганську в підвалі однієї з будівель у центрі міста.