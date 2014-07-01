Путін: США чинять тиск на Францію, щоб не допустити передачі вертольотоносців «Містраль» Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на нараді послів і постійних представників Російської Федерації.

«Ми знаємо про тиск, який наші американські партнери чинять на Францію з метою не поставляти «Містралі» до Росії. І ми знаємо навіть про те, що натякали на те, що якщо французи не поставлять «Містралі», то з банків потихонечку знімуть санкції, в усякому разі, мінімізують їх. Що це таке, якщо не шантаж? Ну хіба так можна працювати на міжнародній арені?» - обурився Путін.Читайте такожУ Франції назвали умови поставки "Містралів" в Росію

За його словами, «те, що зараз роблять з французькими банками – це нічого, окрім внутрішнього обурення в Європі в цілому, та й у нас теж, не викликає». Він заявив, що санкції повинні застосуються відповідно до Статуту ООН. Путін вважає, що такі дії в міжнародно-правовому сенсі є не санкціями, а «одностороннім інструментом політики».

Як відомо, контракт вартістю 1,2 млрд євро на побудову двох французьких вертольотоносців для ВМФ Росії було підписано в червні 2011 року. Очікується, що перший корабель "Владивосток" надійде на озброєння російського флоту у 2014 році, другий, "Севастополь" - у 2015 році. Французька влада неодноразово заявляла, що має намір виконувати контракти з РФ щодо «Містралів».