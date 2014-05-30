НАТО переглядає відносини з РФ, але за продаж "Містралів" відповідає Франція - Расмуссен

Про це повідомляє РИА Новости.

«Це національне рішення - вирішувати Франції. Що стосується НАТО, ми переглядаємо наші майбутні відносини з Росією. Ми вже призупинили практичну співпрацю, і голови МЗС країн НАТО обговорять наші відносини у червні. Я очікую, що всі союзники ухвалюватимуть національні рішення в цьому широкому контексті", - сказав Расмуссен на прес-конференції у Вільнюсі.

Читайте такожРосія намірилася базувати бойові кораблі "Містраль" на Чорноморському флоті Нагадаємо, група конгресменів США написала Расмуссену лист із закликом купити або взяти в оренду вертольотоносці "Містраль", які Франція будує за контрактом з Росією.

Контракт вартістю 1,2 мільярда євро на спорудження двох французьких вертольотоносців для ВМФ Росії був підписаний у червні 2011 року. Як очікується, перший корабель "Владивосток" надійде на озброєння російського флоту в 2014 році, другий, "Севастополь" - у 2015 році.

Як зазначають конгресмени, придбання кораблів зміцнить потенціал НАТО в той час, коли багато країн-учасниць урізують військові витрати.

Читайте такожРосії відмовили в участі в міжнародній конференції щодо ПРО"Така купівля стане сильним сигналом президенту Путіну стосовно того, що НАТО не буде терпіти або якимсь чином потурати його безрозсудним діям", - цитує агентство текст листа.

Французька влада неодноразово заявляла, що має намір виконувати контракти з Росією по «Містралях». Представник «Рособоронекспорту» повідомляв, що Росія строго дотримується графіку поточних платежів за контрактом, а французька сторона строго дотримується графіку будівництва.

Нагадаємо, РФ у березні, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.