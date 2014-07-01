Напад на будівлю Донецького УМВС відбили: один правоохоронець загинув, є поранені

17:49, 01 липня 2014
Політика
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За різними даними, під час штурму адмінбудівлі зазнали поранень від 4 до 6 міліціонерів.

REUTERS

Штурм  ГУМВС України в Донецькій області відбили. 

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

"УВС в Донецьку відбито. Пожидаєв живий. 4 поранених один загиблий..", - зазначив він. 

Раніше Аваков написав, що міліціонери на чолі з генералом Костянтином Пожидаевим забарикадувалися в УВС області й тримали оборону.

"З боку міліції є загиблий міліціонер, два тяжкопоранених і кілька легкопоранених", - додав він.

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Разом з тим, сайт МВС України повідомляє, що під час нападу терористів на адміністративну будівлю ГУМВС України в Донецькій області постраждало 7 правоохоронців.

«Серед важкопоранених – одна жінка і двоє працівників спецпідрозділу міліції. Ще троє працівників міліції з вогнепальними пораненнями доставлені до медичних закладів міста», - йдеться у повідомленні.

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У той же час, сьогодні на брифінгу в Києві речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко повідомив , що під час штурму терористами будівлі Донецького обласного управління МВС України загинув один правоохоронець і четверо отримали поранення.

За його словами, троє із поранених зазнали легких ушкоджень. Лисенко також повідомив, що наразі відсутній зв'язок з міліцейським облуправлінням.

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