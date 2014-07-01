У Донецькій області за добу терористи викрали 5 мирних жителів - ОДА
На Донеччині бойовики викрадають людей прямо на вулиці.
У Донецькій області за минулу добу озброєні терористи викрали 5 мирних громадян.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки і оборони України.
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«За останню добу бойовики викрали п'ятьох громадян України. Зокрема, 30 червня в Донецьку до міліції звернулася місцева жителька, яка заявила про захоплення її чоловіка просто на вулиці п'ятьма терористами в масках зі зброєю. Чоловіка вивезли в невідомому напрямку», - сказано в повідомленні.
Також у повідомленні зазначається, що «вночі 1 липня в Добропіллі до міліції звернулася місцева жителька зі схожою проблемою - вона заявила, що на вулиці двоє терористів у масках і камуфляжній формі захопили курсанта Маріупольського училища професійної підготовки працівників міліції».