У Донецькій області за добу терористи викрали 5 мирних жителів - ОДА

У Донецькій області за минулу добу озброєні терористи викрали 5 мирних громадян.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки і оборони України.

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«За останню добу бойовики викрали п'ятьох громадян України. Зокрема, 30 червня в Донецьку до міліції звернулася місцева жителька, яка заявила про захоплення її чоловіка просто на вулиці п'ятьма терористами в масках зі зброєю. Чоловіка вивезли в невідомому напрямку», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що «вночі 1 липня в Добропіллі до міліції звернулася місцева жителька зі схожою проблемою - вона заявила, що на вулиці двоє терористів у масках і камуфляжній формі захопили курсанта Маріупольського училища професійної підготовки працівників міліції».