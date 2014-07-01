ОБСЄ прямо звинуватила Росію в окупації Криму - резолюція

Про це йдеться у резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ, ухваленій на 23-й сесії ПА ОБСЄ, що відбувається у Баку, повідомляє Радіо Свобода.

У резолюції міститься заклик до держав-членів ОБСЄ «відмовлятися від визнання насильницької анексії Криму Російською Федерацією» та висловлюється «жаль з приводу збройного втручання, здійснюваного контрольованими Російською Федерацією силами в Україні, а також порушень прав людини, які вони продовжують породжувати».

В ухваленій резолюції йдеться про «тверду підтримку суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України, як це визначено Конституцією країни».

Читайте такожВ ОБСЄ обурені захопленням у полон журналістів Hromadske ТВУ документі також є вимога до Росії «відмовитися від провокаційних військових польотів над Північно-Балтійським регіоном, невідкладно відвести свої війська від кордонів з балтійськими державами та зупинити свою підривну діяльність серед етнічного російського населення Латвії, Литви та Естонії».

Російська делегація наполягала на виключенні проекту цієї резолюції з порядку денного сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.