Путін: Росія анексувала Крим, щоб не допустити приходу НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді послів і постійних представників Російської Федерації.

«Ми, звичайно, не мали права залишити кримчан і севастопольців на свавілля войовничих націоналістів-радикалів, не могли допустити, щоб був істотно обмежений наш доступ до акваторії Чорного моря, щоб на кримську землю, Севастополь, врешті-решт, я думаю, досить швидко, прийшли б війська НАТО. Був би кардинально змінений баланс сил у Причорномор'ї», - сказав Путін.

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За його словами, «в такому випадку все, за що боролася Росія починаючи з петровських часів, було б викреслено».