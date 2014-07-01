Путін: Росія анексувала Крим, щоб не допустити приходу НАТО
14:49, 01 липня 2014Політика
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Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія анексувала Крим, щоб не допустити приходу НАТО.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді послів і постійних представників Російської Федерації.
«Ми, звичайно, не мали права залишити кримчан і севастопольців на свавілля войовничих націоналістів-радикалів, не могли допустити, щоб був істотно обмежений наш доступ до акваторії Чорного моря, щоб на кримську землю, Севастополь, врешті-решт, я думаю, досить швидко, прийшли б війська НАТО. Був би кардинально змінений баланс сил у Причорномор'ї», - сказав Путін.
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За його словами, «в такому випадку все, за що боролася Росія починаючи з петровських часів, було б викреслено».
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