З Луганської і Донецької областей переміщено та розселено понад 27 тисяч громадян - ДСНС

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, серед відселених: дітей – 10 тис. 268, інвалідів та осіб похилого віку – 3 тис. 454 осіб. Найбільше громадян на даний момент розмістилося у Києві, Київській, Запорізькій, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.Читайте такожООН: Кількість вимушених переселенців в Україні сягла 54 тисяч

При цьому у ДСНС зауважили, що чимало громадян самостійно залишили постійне місце проживання і тимчасово перемістилися до своїх родичів чи знайомих в інших областях. Для отримання інформації з питань соціального забезпечення вони можуть звернутися до соціальних служб чи місцевих органів влади за місцем тимчасового проживання.

Як нагадали у ДСНС, урядом створено Міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов‘язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

В кожній області на базі територіальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій створені регіональні штаби. Для організації допомоги в переміщенні з районів проведення АТО, поселенні та соціальному забезпеченню громадяни можуть звернутися до регіональних штабів.Читайте такожПереселенці з зони АТО виїжджають у сусідні райони Донеччини - ОДА

Також громадяни можуть телефонувати на урядову «гарячу лінію» за телефоном 0 800 507 309. Для координації роботи волонтерські та громадські організації можуть телефонувати в оперативну групу Міжвідомчого координаційного штабу в ДСНС України за номером +38(044) 247-30-02.

Також на сайті ДСНС розміщено Реєстр житла для переселенців з тимчасово окупованої території АР Крим та Донецької і Луганської областей.