Рятувальники підготували загони і техніку для реагування на надзвичайні ситуації у зоні АТО

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Резервний аварійно-рятувальний загін сформований на базі Міжрегіонального центру швидкого реагування (МЦШР) (м. Ромни Сумської обл.). До його складу увійшли рятувальники ДСНС України у Полтавській та Сумській областях, а також, власне, бійці МЦШР. Загін укомплектований інженерною, рятувальною, пожежною, піротехнічною технікою, засобами зв’язку та пунктами життєзабезпечення для функціонування в польових умовах.Читайте такожЗСУ роблять все, для того щоб в найкоротший час на Донбас повернувся мир - Коваль

«Підготовлені сили і засоби знаходяться у пунктах постійної дислокації у 4-годинній готовності після відповідного наказу здійснити висування у район виконання робіт», – процитували слова начальника зведеного загону полковника служби цивільного захисту Сергія Біляєва у прес-службі.

Як зазначили у ДСНС, загін може бути задіяний для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при створенні безпечних умов роботи особового складу. Наразі територіальні підрозділи ДСНС України у Донецькій та Луганській областях забезпечують виконання завдань за призначенням у дуже складних умовах.