Геращенко пояснила, чому Порошенко відмовився вводити воєнний стан на Донбасі

Уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганський областях, народний депутат Ірина Геращенко наголошує, що в рамках проведення антитерористичної операції силовики мають всі можливості для нейтралізації терористів на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні круглого столу у Києві, говорячи про доцільність введення воєнного стану на Донбасі.

"Антитерористична операція сьогодні дає всі можливості й важелі нашим військовим для того, щоб вони проводили ті дії, які необхідні для нейтралізації терористів і бандитів", - наголосила вона.

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Геращенко зауважила, що президент не ухвалив рішення про введення воєнного стану в Луганській і Донецькій областях, оскільки враховується думка місцевого населення, яке, за її словами, «з острахом сьогодні ставиться до розмов про перспективи введення військового стану».

Також Геращенко зауважила, що президент враховував й інші чинники, зокрема, інформацію військовослужбовців, думки західних партнерів, а також те, що сьогодні багато хто говорить про введення воєнного стану, щоб уникнути проведення дострокових парламентських та місцевих виборів.

За її словами, сьогодні антитерористична операція проводиться з максимальним намаганням гарантувати безпеку мирному населенню.

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"Сьогодні АТО проходить з двох позицій: нейтралізація бандитів, але при цьому створення умов для максимального забезпечення безпеки мирних громадян - для влади це ключове", - підкреслила Геращенко.

Довідка УНІАН. РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну і фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

15 квітня у Донецькій і Луганській областях розпочалася антитерористична операція.

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Пізно ввечері 30 червня президент Петро Порошенко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі, введеного 20 червня. Після цього розпочалася активна фаза АТО.

Парламентські фракції «Свобода» і «Батьківщина», а також група «Суверенна європейська Україна» наполягають на запровадженні воєнного стану в Донецькій і Луганській областях.