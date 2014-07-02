Коваль стверджує, що антитерористична операція на сході України триває згідно з планом

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони України Михайло Коваль повідомив під час брифінгу після засідання уряду.

"АТО чітко проходить відповідно до визначеного плану, затвердженого президентом", - зазначив він.Читайте такожКоваль: АТО закінчиться тоді, коли останній найманець піде з нашої землі

Коваль додав, що вчора, у перший день після перемир'я, поставлені завдання виконано у повному обсязі.

"На жаль, під час виконання завдань ми втратили двох наших бійців... Вчора нами було уражено 120 об'єктів, ці об'єкти були заздалегідь розвідані, були впевнені, що на цих об'єктах не було цивільних", - додав Коваль.