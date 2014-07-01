Порошенко поінформував про припинення перемир'я Меркель, Керрі та Олланда

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

В ході розмов Петро Порошенко проінформував міжнародних партнерів, з якими вів постійний діалог, про те, що 30 червня о 22.00 сплив термін дії режиму припинення вогню і за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України ним було прийнято рішення про непродовження його дії.

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Глава держави наголосив, що українська сторона 10 днів поспіль у повному обсязі виконувала взяті на себе зобов’язання та дотримувалась в односторонньому порядку режиму припинення вогню і заплатила за це десятками життів.

Разом з тим, Президент України зазначив, що у разі реалізації основних пунктів мирного плану, щодо яких була погоджена позиція і в рішенні Європейської ради 27 червня, і в результаті чотирьохсторонніх телефонних переговорів, а саме: двостороннє припинення вогню, запровадження надійного контролю на українсько-російському кордоні при моніторингу та верифікації ОБСЄ та звільнення всіх без виключення заручників, які незаконно утримуються, Україна буде готова розпочати політичні переговори без будь-яких додаткових умов для реалізації мирного плану на Донбасі.