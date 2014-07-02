Призначена дата другого аукціону з продажу автомобілів секретаріату Кабміну

Про це сказав міністр Кабінету Міністрів Остап Семерак, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Читайте такожКабмін зміг продати на аукціоні 8 із 73 своїх автомобілів за 1,65 млн гривень

За словами Остапа Семерака, подано 120 заявок на придбання автомобілів від 64 осіб.

Міністр нагадав, що на продаж виставлено 64 автомобілі, що залишилися після першого аукціону, який відбувся 6 червня. Тоді було виручено 1,65 млн грн. "За всі автомобілі, які були придбані, новими власниками перераховані кошти на рахунок автопідприємства Кабінету Міністрів, яке відразу ж перерахувало їх в державний бюджет", - розповів урядовець.

Міністр зазначив, що уряд виконав свою обіцянку щодо першого етапу реалізації надлишкового майна секретаріату Кабміну.

Другий аукціон відбудеться за адресою: вул. Б.хмельницького, 55, у приміщенні Київського відділення Торгово-промислової палати об 11.00.