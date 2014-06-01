На аукціон з продажу автопарку Кабміну зареєструвався лише один покупець

Завершилася реєстрація учасників аукціону з продажу автомобілів з урядового автопарку.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, зареєструвалася лише одна людина.

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«Тобто вже зараз можна сказати, що під час призначеного на 6 червня аукціону не будуть розпродані всі виставлені лоти», - повідомив він.

Семерак зазначив, що за процедурою непридбане майно буде розпродаватися під час наступного аукціону, який відбудеться за два тижні після першого.

Якщо ж і там не вдасться продати виставлений автопарк, тоді Фонд державного майна буде знижувати ціну на автомобілі.

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«Сподіваюсь, що Кабміну таки вдасться позбавитися надлишкового майна і поповнити державний бюджет. І ще раз запрошую громадян активніше брати участь у аукціоні», - закликав міністр.