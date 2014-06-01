На аукціон з продажу автопарку Кабміну зареєструвався лише один покупець
Міністр Семерак зазначив, що за процедурою непридбане майно буде розпродаватися під час наступного аукціону, який відбудеться за два тижні після першого.
Завершилася реєстрація учасників аукціону з продажу автомобілів з урядового автопарку.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак на своїй сторінці у Фейсбук.
За його словами, зареєструвалася лише одна людина.
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«Тобто вже зараз можна сказати, що під час призначеного на 6 червня аукціону не будуть розпродані всі виставлені лоти», - повідомив він.
Семерак зазначив, що за процедурою непридбане майно буде розпродаватися під час наступного аукціону, який відбудеться за два тижні після першого.
Якщо ж і там не вдасться продати виставлений автопарк, тоді Фонд державного майна буде знижувати ціну на автомобілі.
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«Сподіваюсь, що Кабміну таки вдасться позбавитися надлишкового майна і поповнити державний бюджет. І ще раз запрошую громадян активніше брати участь у аукціоні», - закликав міністр.