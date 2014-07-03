У пункт пропуску «Новошахтинськ» з боку України потрапив снаряд - митники РФ

Про це УНІАН повідомили в Південному митному управлінні Федеральної митної служби Росії.

«О 4 годині 30 хвилин 3 липня 2014 року посадовці митного поста МАПП Новошахтинськ Ростовської митниці були евакуйовані у зв'язку з бойовими діями, що почалися на прилеглому пункті пропуску Довжанський (Україна). За попередньою інформацією, в результаті влучення невстановленого боєприпасу було пошкоджено два об'єкти митної інфраструктури російського митного поста – будівлю автовокзалу, де проходять митний контроль пасажири автобусів, і один з терміналів, в якому проводяться митні операції щодо вантажного транспорту», - йдеться в повідомленні.

Зараз у пункті пропуску фахівцями проводяться роботи з виявлення можливих боєприпасів, що не розірвалися.

Крім того, вночі 3 липня частину особового складу митного поста МАПП «Гуково» Ростовської митниці було евакуйовано через стрілянину, що почалася на території України. Незважаючи на складну обстановку, посадовці, які залишилися на пункті пропуску митного поста, з 8.00 3 липня відновили пропуск фізичних осіб і легкових транспортних засобів в обох напрямках.

Також посадовці митного поста МАПП «Куйбишеве» Таганрозької митниці перебувають на робочих місцях і готові здійснювати пропуск фізичних осіб і транспортних засобів, проте поки що на протилежному боці закритий український пункт пропуску «Маринівка» (Україна).

Читайте такожРФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Україною - РНБО

Решта митних постів у пунктах пропуску на російсько-українському кордоні в регіоні діяльності Південного митного управління, зокрема МАПП «Донецьк» Міллеровської митниці та МАПП «Весело-Вознесенка» Таганрозької митниці, працюють у штатному режимі.