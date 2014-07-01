Порошенко привітав бійців АТО з відновленням контролю над пунктом пропуску «Должанський»
18:00, 01 липня 2014Військо
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Сапери розмінували пункт пропуску та прилеглі автошляхи, знешкодивши 15 вибухових пристроїв на під’їздах та 20 безпосередньо у пункті пропуску.
Порошенко привітав бійців АТО з відновленням контролю над ПП «Довжанський» / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко привітав з першою перемогою після відновлення антитерористичної операції Збройні сили та прикордонників, які відновили контроль над пунктом пропуску «Должанський».
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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, впродовж останньої доби ЗСУ спільно з Державною прикордонною службою відновили контроль над пунктом пропуску «Должанський» і поновили його роботу.
Сапери розмінували пункт пропуску та прилеглі автошляхи, знешкодивши 15 вибухових пристроїв на під’їздах та 20 безпосередньо у пункті пропуску.
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